Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:15)
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,70, максимальные - 25,73. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,72, максимальные - 25,75.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4287/0,4293, к 12:00 котировки составили 0,4281/0,4287.
Торги по евро начались с котировок 30,3768/30,4004, к 12:00 котировки составили 30,3491/30,3727.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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