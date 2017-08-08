Суд подтвердил законность ликвидации банка Михайловский

Суд подтвердил законность решений Нацбанка о выведении банка Михайловский с рынка

Киевский апелляционный административный суд подтвердил законность, правомерность и обоснованность решений Национального банка Украины (НБУ) о выведении банка Михайловский с рынка, полностью отказав акционеру этого банка в иске. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Из материалов дела следует, что компания Экосипан, которая является акционером банка, оспаривал в суде решение регулятора о правомерности вывода банка с рынка.



Окружной административный суд Киева 15 мая удовлетворил иск общества частично и отменил решение НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) о неплатежеспособности финучреждения, введении в него временной администрации и ликвидации. При этом суд отказался обязать НБУ возобновить работу банка.



Регулятор не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу, которую Киевский апелляционный административный суд 7 августа удовлетворил полностью.



Нацбанк отнес объявил банк Михайловский неплатежеспособным 23 мая прошлого года, а 12 июля по предложению ФГВФЛ принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации.



По состоянию на 23 мая 2016 года 100% акций банка принадлежали компании Экосипан, 92,5% которой владеет Виктор Полищук, 3,9% - Игорь Дорошенко и 3% - Виктор Ерасов.



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