ФГВФЛ хочет заработать 9 млрд грн на неплатежеспособных банках
Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует в 2017 г. выручить за счет продаж и управления активами неплатежеспособных банков 9 млрд грн. Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава ФГВФЛ Константин Ворушилин.
"Мы в этом году хотели бы получить от неплатежеспособных банков 9 млрд грн. Это не только от продаж, но и от управления активами. В прошлом году мы реализовали активов на 3,2 млрд грн, в этом году мы продали на 2,8 млрд грн. В основном это кредитные портфели и недвижимость", - сказал Ворушилин.
По его словам, из крупных активов на торги выставлены права требования по кредитам, обеспеченным недостроенным комплексом Respublica.
"Недавно состоялась одна из самых крупных продаж в этом году - за 243 млн грн проданы права требования АвтоЗАЗа (долг выкупила компания, афиллированная с семьей владельца АвтоЗАЗа Тариела Васадзе, - ред.). В 2017-м мы планируем также выставить на торги права требования по Ильичевскому масложировому комбинату (залог Дельта Банка, - ред.) и по кредитам харьковского Агрохима (залог Златобанка, - ред.)", - добавил он.
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Ранее сообщалось, что по данным Фонда гарантирования вкладов сейчас около десяти работающих банков имеют статус проблемных.
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