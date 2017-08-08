Межбанк закрылся котировками доллара 25,705/25,725

Во вторник, 8 августа, торги по доллару США открылись котировками 25,73/25,75, к закрытию котировки составили 25,705/25,725

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,70, максимальные - 25,73. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,72, максимальные - 25,75.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4287/0,4293, к закрытию котировки составили 0,4296/0,4302.

Торги по евро начались с котировок 30,3768/30,4004, к закрытию котировки составили 30,3524/30,3760.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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