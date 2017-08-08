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НБУ пересмотрел положение о кредитном риске

08.08.2017 17:30
Нацбанк внес изменения в положение N351 о кредитном риске

Национальный банк Украины (НБУ) предусмотрел право банкам формировать кредитную документацию (дело) должника из электронных документов, созданных и подписанных банком и должником с применением электронной цифровой подписи.

Как сообщает НБУ на официальном сайте, соответствующие изменения внесены в положение об определении банками Украины размера кредитного риска, утвержденного положением N351 от 30 июня 2016 года.

Изменения в положение N351 также предусматривают:
согласованность подходов к учету банками при расчете размера кредитного риска стоимости залогового имущества, взыскания данного имущества, реализация которого ограничена на законодательном уровне;
определение банками стороны в обязательстве по факторинговым операциям с регрессом;
уточнение требований в части удостоверения банками акта по контролю наличия и состояния залогового имущества в виде недвижимости и земельных участков;
порядок оценки жилищно-строительных кооперативов.

Изменения в положение N351 утверждены постановлением правления НБУ N75 от 4 августа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит
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