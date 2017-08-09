НБУ укрепил гривню на 5 копеек
09.08.2017 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 5 копеек
На 9 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2573,2557 грн за $100;
3040,0443 грн за 100 евро;
4,2896 грн за 10 руб РФ.
На 8 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2578,4907 грн за $100;
3041,8455 грн за 100 евро;
4,2932 грн за 10 руб РФ.
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