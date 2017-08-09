НБУ укрепил гривню на 5 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 5 копеек

На 9 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2573,2557 грн за $100;

3040,0443 грн за 100 евро;

4,2896 грн за 10 руб РФ.



На 8 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2578,4907 грн за $100;

3041,8455 грн за 100 евро;

4,2932 грн за 10 руб РФ.





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