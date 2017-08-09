Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 9 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3,42 коп до 25,5955 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,27 коп - до 25,8620 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,65 грн, минимальный курс продажи - 25,74 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,37 коп и составляет 29,9530 грн, средний курс продажи упал - на 10,28 коп до 30,5175 грн. Продать евро дороже можно за 30,15 грн, купить дешевле - за 30,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,7 коп и составляет 3,949 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,351 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,5955 25,8620 0,3949 0,4351 29,9530 30,5175 Медиана 25,6000 25,8500 0,4110 0,4350 29,9300 30,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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