Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 9 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3,53 коп до 25,5943 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,03 коп - до 25,8443 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,65 грн, минимальный курс продажи - 25,74 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,27 коп и составляет 29,9240 грн, средний курс продажи упал - на 14,00 коп до 30,4803 грн. Продать евро дороже можно за 30,15 грн, купить дешевле - за 30,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 3,906 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 0,4 коп до 4,342 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,5943 25,8443 0,3906 0,4342 29,9240 30,4803 Медиана 25,6000 25,8500 0,4100 0,4340 29,9050 30,4950



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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