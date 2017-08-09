Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В среду, 9 августа, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,72/25,74*, к 12:00 котировки составили 25,705/25,725

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,705, максимальные - 25,73. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,725, максимальные - 25,75.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4292/0,4298, к 12:00 котировки составили 0,4279/0,4288.



Торги по евро начались с котировок 30,2338/30,2547, к 12:00 котировки составили 30,1493/30,1728.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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