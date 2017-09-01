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НБУ будет каждый месяц публиковать отчетность по банкам

01.09.2017 09:02
В Нацбанке считают, что раскрытие информации обеспечит прозрачность деятельности отдельных банков и банковского сектора в целом
Фото - пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины с сентября начнет ежемесячную публикацию информации о показателях деятельности банков. Она будет размещаться в разделе "Статистика" на сайте НБУ, сообщает пресс-служба регулятора.

Информация будет предоставляться по каждому банку. Она будет содержать: оборотно-сальдовый баланс; структуру кредитов, предоставленных физическим лицам и субъектам хозяйствования, по классам; распределение кредитов хозсубъектам по видам экономической деятельности (ежегодно).

В НБУ считают, что открытая отчетность банков позволит клиентам и инвесторам более полно оценивать финансовое состояние финансовых учреждений, принимать взвешенные решения о сотрудничестве с ними, в частности о размещении депозитов.

Раскрытие информации также обеспечит большую прозрачность деятельности отдельных банков и банковского сектора в целом, отмечается в сообщении НБУ.

Дополнительно Нацбанк планирует с начала 2018 года публиковать отчеты о структуре регулятивного капитала банков.

Публикация информации предусмотрена постановлением правления НБУ №85 от 31 августа 2017 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банк, НБУ
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