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ПриватБанк приостановил продажу валюты для клиентов Приват24

01.09.2017 16:11
ПриватБанк приостановил продажу валюты для клиентов сервиса Приват24, а покупка валюты теперь возможна только с 10:00 до 16:00 в рабочие дни
Фото: EPA

ПриватБанк приостановил продажу иностранной валюты для клиентов сервиса Приват24 и других дистанционных каналов обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В ПриватБанке также заявили, что в настоящий момент разрабатывают новый функционал сервиса онлайн-покупки валюты.

Покупать валюту в дистанционных каналах ПриватБанка можно будет в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по текущему курсу на момент проведения операции.

В банке объяснили такие изменения необходимостью привести свою деятельность в соответствие требования действующего законодательства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк
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