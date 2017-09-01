ПриватБанк приостановил продажу валюты для клиентов Приват24
ПриватБанк приостановил продажу иностранной валюты для клиентов сервиса Приват24 и других дистанционных каналов обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В ПриватБанке также заявили, что в настоящий момент разрабатывают новый функционал сервиса онлайн-покупки валюты.
Покупать валюту в дистанционных каналах ПриватБанка можно будет в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по текущему курсу на момент проведения операции.
В банке объяснили такие изменения необходимостью привести свою деятельность в соответствие требования действующего законодательства.
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