НАБУ допросило Рожкову по делу о злоупотреблениях в НБУ

Национальное антикоррупционное бюро допросило заместителя председателя Нацбанка Катерину Рожкову

Национальное антикоррупционное бюро Украины допросило заместителя главы Национального банка Катерину Рожкову по делу о злоупотреблениях чиновников Национального банка Украины (НБУ). Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник в интервью Зеркалу недели.



"Допрошена как свидетель на данный момент", - сказал Сытник.



Он сообщил также, что подозреваемых по делу пока нет, а юридическую оценку действиям сотрудников НБУ дадут по результатам расследования.



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