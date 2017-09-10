НАБУ допросило Рожкову по делу о злоупотреблениях в НБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины допросило заместителя главы Национального банка Катерину Рожкову по делу о злоупотреблениях чиновников Национального банка Украины (НБУ). Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник в интервью Зеркалу недели.
"Допрошена как свидетель на данный момент", - сказал Сытник.
Он сообщил также, что подозреваемых по делу пока нет, а юридическую оценку действиям сотрудников НБУ дадут по результатам расследования.
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