Семь банков не увеличили уставный капитал до 200 млн грн

За последний месяц два банка обанкротились, а 11 банков завершили докапитализацию

Количество банков, нарушающих норматив минимального зарегистрированного уставного капитала, сократилось до семи, пишет FinClub.

За последний месяц два банка обанкротились (Новый, Гефест), банку Финансовый партнер разрешили отказаться от банковской лицензии, а 11 банков завершили докапитализацию.

Еще за один месяц - с 11 августа по 11 сентября - всего один банк завершил требуемую процедуру. Банк Расчетный центр, подконтрольный НБУ, увеличил уставный капитал со 153,1 млн грн до 206,7 млн грн.

На утро 11 сентября, по данным Минюста, зарегистрированный уставный капитал ниже 200 млн грн все еще был у 7 банков:

- у банка Центр (120 млн грн) Хамеда Алихани, хотя он еще два месяца назад отчитался о докапитализации до 200 млн грн;

- Кредит Оптима Банка (120 млн грн) семьи Бойко, который 25 сентября намерен отменить решение собрания акционеров от 25 мая о принятии устава в новой редакции, в связи с увеличением капитала, и принять его в другой редакции;

- Украинского банка реконструкции и развития (120 млн грн), который был приватизирован китайской BOCE;

- Поликомбанка семьи Тарасовец, который, впрочем, за прошлый месяц увеличил капитал со 120,3 млн грн до 145 млн грн, а до 200 млн грн намерен увеличить капитал "до конца года";

- Альпари Банка (122 млн грн) Бахтари Хедаятоллах, в квартальной отчетности которого указано, что владелец купил акции банка на 78 млн грн еще 19 июня;

- Айбокс Банка (122,455 млн грн) Владимира Дробота, собрание акционеров которого 30 мая утвердило новый капитал в 200 млн грн и поручило банку согласовать устав в НБУ и у госрегистратора;

- банка Портал (125 млн грн) Игоря Колосницына, собрание акционеров которого 25 апреля одобрило частное размещение акций на 75 млн грн среди акционеров банка и компании Oscanyan Ltd. с Британских Виргинских островов.

Напомним, 11 июля вступило в силу требование НБУ к банкам иметь минимальный зарегистрированный уставный капитал 200 млн грн. Тогда 22 банка нарушали норматив, что грозило им проблемным статусом.

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