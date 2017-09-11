Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 11 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,13 коп до 25,9810 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,93 коп - до 26,3920 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,15 грн, минимальный курс продажи - 26,28 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,37 коп и составляет 31,0220 грн, средний курс продажи упал - на 9,67 коп до 31,8130 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп и составляет 4,224 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп до 4,646 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9810 26,3920 0,4224 0,4646 31,0220 31,8130 Медиана 26,0000 26,3750 0,4400 0,4650 31,0000 31,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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