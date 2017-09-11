Наличный доллар незначительно подешевел

В понедельник, 11 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3,33 коп до 25,9690 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 6,93 коп - до 26,3720 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,15 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,43 коп и составляет 30,9840 грн, средний курс продажи упал - на 13,37 коп до 31,7760 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,49 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 4,222 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп до 4,645 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9690 26,3720 0,4222 0,4645 30,9840 31,7760 Медиана 26,0000 26,3600 0,4325 0,4650 30,9750 31,7750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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