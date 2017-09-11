Доллар на межбанке подешевел на 5 копеек

В понедельник, 11 сентября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,03/26,06*, к 12:00 котировки составили 25,99/26,01

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,99, максимальные - 26,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,01, максимальные - 26,06.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4548/0,4557, к 12:00 котировки составили 0,4546/0,4555.



Торги по евро начались с котировок 31,2281/31,2615, к 12:00 котировки составили 31,2373/31,2614.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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