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В НАБУ рассказали, как ПриватБанк кредитовал связанных лиц

11.09.2017 12:17
Топы и учредители 36 компаний, получивших кредиты в ПриватБанке перед национализацией, являются нынешними или бывшими работниками группы Приват
Артем Сытник

Руководители и учредители 36 компаний, получивших кредиты в ПриватБанке в рамках реструктуризации его кредитного портфеля перед национализацией, являются нынешними или бывшими сотрудниками группы Приват - начиная от менеджеров нижнего звена и заканчивая техническими работниками предприятий, входящих в группу. Об этом рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью Зеркалу недели.

В ходе реструктуризации в конце 2016 года задолженность по кредитам 193 старых заемщиков ПриватБанка была закрыта новыми кредитами 36 заемщиков, у которых не было реальных залогов - только имущественные права на будущие поставки товара.

"Новыми кредитами 36 заемщиков в среднем в размере 4-4,5 млрд грн закрыли задолженность по телу и по процентам по кредитам 193 предыдущих заемщиков. Однако различие в том, что среди тех 193-х были в том числе реальные залоги - движимое и недвижимое имущество. Здесь же только имущественные права на будущие поставки товара", - отметил глава НАБУ.

Сытник подчеркнул, что расследование продолжается, сотрудники НАБУ проверят упомянутые 36 компаний.

Он сообщил также, что НАБУ допросило заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Катерину Рожкову по делу о злоупотреблениях чиновников НБУ. Подозреваемых по делу пока нет, а юридическую оценку действиям сотрудников НБУ дадут по результатам расследования.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
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