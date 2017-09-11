Процентные ставки по депозитам продолжили снижаться

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 11.09.2017)

За последние две недели средние процентные ставки по банковским вкладам снизились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 11.09.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки по по депозитам КредиАгриколь Банк, ОТП Банк, Правэкс-Банк и Вернум.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам на срок свыше года (на 0,15 п.п. до 12,54%). Синхронно опустилась доходность сбережений на период 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,14 п.п. до 12,08% и до 12,59% годовых соответственно). Стоимость бессрочных сбережений снизилась на 0,10 п.п. и составляет 7,57% годовых. Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,05 п.п. до 9,79% годовых. А вклады сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,43% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США для депозитов сроком до 1 месяца (1,23%) не претерпела изменений. Доходность бессрочных сбережений опустилась на 0,02 п.п. до 1,06% годовых. Синхронно снизили стоимость вклады периодом от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 2,46% и до 3,49% годовых соответственно). Депозиты на срок от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,06 п.п. до 3,13% годовых. Вклады на период от 1 до 3 месяцев выросли в цене на 0,01 п.п. до 1,51% годовых.

Средняя процентная ставка в евро не претерпела изменений по депозитам сроком до 1 месяца и составляет 0,95% годовых. Стоимость сбережений на период от 6 до 12 месяцев снизилась максимально (на 0,12 п.п. до 2,15% годовых). Синхронно, на 0,08 п.п. упала доходность вкладов периодом от 1 до 3 месяцев (0,99%), от 3 до 6 месяцев (1,53%) и свыше 12 месяцев (2,52%). Подешевели и бессрочные сбережения (на 0,03 п.п. до 0,76%).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 11.09.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,57% 8,43% 9,79% 12,08% 12,59% 12,54% USD 1,06% 1,23% 1,51% 2,46% 3,13% 3,49% EUR 0,76% 0,95% 0,99% 1,53% 2,15% 2,52%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 142 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 11.09.17

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