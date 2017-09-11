Процентные ставки по депозитам продолжили снижаться
За последние две недели средние процентные ставки по банковским вкладам снизились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 11.09.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки по по депозитам КредиАгриколь Банк, ОТП Банк, Правэкс-Банк и Вернум.
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам на срок свыше года (на 0,15 п.п. до 12,54%). Синхронно опустилась доходность сбережений на период 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,14 п.п. до 12,08% и до 12,59% годовых соответственно). Стоимость бессрочных сбережений снизилась на 0,10 п.п. и составляет 7,57% годовых. Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,05 п.п. до 9,79% годовых. А вклады сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,43% годовых.
Средняя процентная ставка в долларах США для депозитов сроком до 1 месяца (1,23%) не претерпела изменений. Доходность бессрочных сбережений опустилась на 0,02 п.п. до 1,06% годовых. Синхронно снизили стоимость вклады периодом от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 2,46% и до 3,49% годовых соответственно). Депозиты на срок от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,06 п.п. до 3,13% годовых. Вклады на период от 1 до 3 месяцев выросли в цене на 0,01 п.п. до 1,51% годовых.
Средняя процентная ставка в евро не претерпела изменений по депозитам сроком до 1 месяца и составляет 0,95% годовых. Стоимость сбережений на период от 6 до 12 месяцев снизилась максимально (на 0,12 п.п. до 2,15% годовых). Синхронно, на 0,08 п.п. упала доходность вкладов периодом от 1 до 3 месяцев (0,99%), от 3 до 6 месяцев (1,53%) и свыше 12 месяцев (2,52%). Подешевели и бессрочные сбережения (на 0,03 п.п. до 0,76%).
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 11.09.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3 месяцев
|
от 3 до 6 месяцев
|
от 6 до 12 месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,57%
|
8,43%
|
9,79%
|
12,08%
|
12,59%
|
12,54%
|
USD
|
1,06%
|
1,23%
|
1,51%
|
2,46%
|
3,13%
|
3,49%
|
EUR
|
0,76%
|
0,95%
|
0,99%
|
1,53%
|
2,15%
|
2,52%
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.
*Обзор составлен на основании данных по 142 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 11.09.17
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