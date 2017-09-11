Межбанк закрылся котировками доллара 26,00/26,025

В понедельник, 11 сентября, торги по доллару США открылись котировками 26,03/26,06, к закрытию котировки составили 26,00/26,025

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,99, максимальные - 26,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,01, максимальные - 26,06.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4548/0,4557, к закрытию котировки составили 0,4542/0,4552.

Торги по евро начались с котировок 31,2281/31,2615, к закрытию котировки составили 31,1688/31,1987.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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