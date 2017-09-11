НБУ приостановил кассовое обслуживание в трех областях
С 1 ноября подразделения денежного обращения департамента денежного обращения Национального банка в Закарпатской, Ивано-Франковской и Николаевской областях прекращают кассовое обслуживание банков региона. Об этом говорится в сообщении НБУ банкам, пишет издание Минфин.
"В соответствии с решением правления НБУ от 16 августа N528-р "Об оптимизации обеспечения Закарпатской, Ивано-Франковской и Николаевской областей наличными", с 1 ноября 2017 года подразделения денежного обращения Департамента денежного обращения НБУ в Закарпатской, Ивано-Франковской и Николаевской областях прекращают кассовое обслуживание банков региона", - говорится в сообщении.
Вместе с этим, Нацбанк с целью избежания жалоб клиентов банка, физических и юридических лиц по обеспечению всех регионов наличными обращает внимание на:
своевременное подкрепление наличными надлежащего качества всех номиналов своих филиалов/отделений;
обеспечение работы банкоматов, загрузка которых должно осуществляться банкнотами, которые предварительно обработанные автоматизированным способом с использованием оборудования для автоматизированной обработки банкнот;
недопущение выпуска в обращение изношенных/значительно изношенных банкнот гривни;
осуществление беспрепятственного обмена клиентам банка, а также физическим лицам, которые не являются клиентами банка, изношенных банкнот гривны, платежеспособность которых не вызывает сомнения;
обеспечение клиентов по их требованию банкнотами необходимых номиналов и разменной монетой;
обеспечение своевременного изъятия и недопущения выпуска в обращение изношенных и поддельных банкнот (монет) гривни;
обмен информацией, в рамках законодательства Украины, который необходим органам местного самоуправления, правоохранительным и контролирующим органам по вопросам наличного обращения.
"Доставка наличных по назначению должна осуществляться собственными силами банка (службой инкассации, уполномоченным лицом), службой перевозки другого банка или юридическим лицом, которое имеет лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации, что предусмотрено нормативно-правовыми актами НБУ", - сообщает регулятор.
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