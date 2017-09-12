НБУ укрепил гривню на 7 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 7 копеек

На 12 сентября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2600,8703 грн за $100;

3120,2641 грн за 100 евро;

4,5494 грн за 10 руб РФ.



На 11 сентября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2607,2964 грн за $100;

3144,3995 грн за 100 евро;

4,5745 грн за 10 руб РФ.



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