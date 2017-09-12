Официальные курсы банковских металлов на 12.09.2017
12.09.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 12 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 347008,12 грн;
серебро - 4642,55 грн;
платина - 263728,25 грн;
палладий - 245001,98 грн.
Напомним, на 11 сентября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 352219,67 грн;
серебро - 4747,89 грн;
платина - 262554,75 грн;
палладий - 246389,51 грн.
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