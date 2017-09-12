Наличный доллар сегодня снова подешевел

Во вторник, 12 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4,85 коп до 25,9205 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 9,40 коп - до 26,2780 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,05 грн, минимальный курс продажи - 26,2 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,20 коп и составляет 30,8520 грн, средний курс продажи упал - на 21,35 коп до 31,5625 грн. Продать евро дороже можно за 31,0 грн, купить дешевле - за 31,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 4,218 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,0 коп до 4,625 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,47 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9205 26,2780 0,4218 0,4625 30,8520 31,5625 Медиана 25,9500 26,2650 0,4400 0,4620 30,9000 31,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.