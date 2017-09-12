От заемщиков скрывают информацию о кредитах - исследование

В USAID пришли к выводу, что больше 70% рекламы банков не содержит информации о стоимости займов

Фото: Getty Images

Более 70% рекламных материалов банков не содержат информации о стоимости кредита. Такие данные содержатся в исследовании работы украинских финансовых учреждений на рынке потребкредитования проекта USAID "Трансформация финансового сектора", пишет FinClub.



"73,6% рекламных материалов не содержат никакой информации о стоимости кредита, в 68% случаев потенциальным заемщикам не предоставляется никакая письменная информация", - отметила заместитель руководителя проекта Юлия Витка.



Согласно первой волне исследования, которая проходила до 20 июня 2017 года, часть договоров о предоставлении потребкредитов не содержат информации, которая требуется нынешним законодательством, или содержат условия, которые ему противоречат. Например, в 33% случаев проекты договоров не содержали детального описания совокупной стоимости кредитов, в 17% случаев - не было четного графика платежей, 54% договоров содержат условия, которыми нарушается право заемщика на досрочный возврат кредита. "Более 50% договоров содержат несправедливые условия для потребителей", - говорит Витка.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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