Наличный доллар снова подешевел
Средний курс продажи американской валюты упал на 11,40 коп - до 26,2580 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи - 26,14 грн.
Средний курс покупки евро упал на 13,57 коп и составляет 30,8483 грн, средний курс продажи упал - на 24,67 коп до 31,5293 грн. Продать евро дороже можно за 31,0 грн, купить дешевле - за 31,3 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 4,213 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,9 коп до 4,616 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,47 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,9127
|
26,2580
|
0,4213
|
0,4616
|
30,8483
|
31,5293
|
Медиана
|
25,9400
|
26,2250
|
0,4325
|
0,4600
|
30,8600
|
31,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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