Наличный доллар снова подешевел

Во вторник, 12 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 5,63 коп до 25,9127 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 11,40 коп - до 26,2580 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи - 26,14 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,57 коп и составляет 30,8483 грн, средний курс продажи упал - на 24,67 коп до 31,5293 грн. Продать евро дороже можно за 31,0 грн, купить дешевле - за 31,3 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 4,213 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,9 коп до 4,616 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,47 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9127 26,2580 0,4213 0,4616 30,8483 31,5293 Медиана 25,9400 26,2250 0,4325 0,4600 30,8600 31,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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