Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 12 сентября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,00/26,02*, к 12:00 составили 26,01/26,03

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,00, максимальные - 26,01. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,02, максимальные - 26,03.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4547/0,4554, к 12:00 котировки составили 0,4519/0,4525.



Торги по евро начались с котировок 31,1246/31,1381, к 12:00 котировки составили 31,1131/31,1370.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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