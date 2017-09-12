Межбанк закрылся котировками доллара 26,04/26,065
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,00, максимальные - 26,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,02, максимальные - 26,07.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4547/0,4554, к закрытию котировки составили 0,4521/0,4531.
Торги по евро начались с котировок 31,1246/31,1381, к закрытию котировки составили 31,1125/31,1320.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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