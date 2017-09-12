Суд арестовал зерновой терминал Коломойского по делу ПриватБанка

Суд арестовал зерновой терминал Бориваж в Одесской области в рамках производства по ПриватБанку

Печерский районный суд Киева арестовал зерновой терминал Бориваж в Одесской области, принадлежащий компании Агротерминал Логистик, конечным бенефициаром которой является Игорь Коломойский. Об этом говорится в решении суда по делу N757/52015/17-к от 7 сентября.



Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках уголовного производства в отношении 19 млрд грн рефинансирования НБУ для ПриватБанка.



Согласно материалам дела, 1 августа указанное имущество признали вещественным доказательством по делу.



По мнению следствия, актив могли приобрести в результате уголовного преступления. Поэтому прокурор обратился в суд с ходатайством о наложении ареста для недопущения его отчуждения.



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