Курсы валют НБУ на 13.09.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку

На 13 сентября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2601,8958 грн за $100;

3104,8423 грн за 100 евро;

4,5436 грн за 10 руб РФ.



На 12 сентября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2600,8703 грн за $100;

3120,2641 грн за 100 евро;

4,5494 грн за 10 руб РФ.



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