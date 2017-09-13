Курсы валют НБУ на 13.09.2017
13.09.2017 08:00
Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку
На 13 сентября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2601,8958 грн за $100;
3104,8423 грн за 100 евро;
4,5436 грн за 10 руб РФ.
На 12 сентября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2600,8703 грн за $100;
3120,2641 грн за 100 евро;
4,5494 грн за 10 руб РФ.
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