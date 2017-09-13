Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 13 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,18 коп до 25,9345 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,55 коп - до 26,2525 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи - 26,14 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,07 коп и составляет 30,8690 грн, средний курс продажи вырос - на 0,47 коп до 31,5340 грн. Продать евро дороже можно за 31,1 грн, купить дешевле - за 31,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,9 коп и составляет 4,184 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,7 коп до 4,599 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,47 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,54 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9345 26,2525 0,4184 0,4599 30,8690 31,5340 Медиана 25,9500 26,2500 0,4350 0,4600 30,8650 31,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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