РФ хочет создать новый госбанк для финансирования ВПК - Bloomberg

Кремль рассматривает возможность создания нового госбанка для финансирования расходов на оборону

Правительство России рассматривает идею создания нового государственного банка для финансирования расходов на оборону. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.



Такая идея возникла в связи с новыми санкциями СМША против страны-агрессора. Согласно закону, на американских граждан и компании могут быть наложены дополнительные санкции, если они будут вести дела с российскими военными или разведкой.



Bloomberg отмечает, что расходы РФ на военное строительство и оборону выросли к настоящему моменту до 20 трлн рублей. Эти средства тратятся на новые самолеты, корабли, ракеты и другое вооружение. Около 90% займов российским оборонным предприятиям предоставляют государственные Сбербанк и ВТБ. В прошлом году эти финучреждения выдали около 197 млрд рублей ($3,4 млрд) кредитов.



Несмотря на то, возможности привлекать финансирование у этих банков уже ограничены, новые санкции предусматривают более широкие ограничения, в том числе перекрытие доступа к финансовой системе США, пишет Bloomberg.



Пресс-службы Минфина страны-агрессора, а также упомянутых госбанков отказались комментировать ситуацию.



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