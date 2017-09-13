РФ хочет создать новый госбанк для финансирования ВПК - Bloomberg
Правительство России рассматривает идею создания нового государственного банка для финансирования расходов на оборону. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.
Такая идея возникла в связи с новыми санкциями СМША против страны-агрессора. Согласно закону, на американских граждан и компании могут быть наложены дополнительные санкции, если они будут вести дела с российскими военными или разведкой.
Bloomberg отмечает, что расходы РФ на военное строительство и оборону выросли к настоящему моменту до 20 трлн рублей. Эти средства тратятся на новые самолеты, корабли, ракеты и другое вооружение. Около 90% займов российским оборонным предприятиям предоставляют государственные Сбербанк и ВТБ. В прошлом году эти финучреждения выдали около 197 млрд рублей ($3,4 млрд) кредитов.
Несмотря на то, возможности привлекать финансирование у этих банков уже ограничены, новые санкции предусматривают более широкие ограничения, в том числе перекрытие доступа к финансовой системе США, пишет Bloomberg.
Пресс-службы Минфина страны-агрессора, а также упомянутых госбанков отказались комментировать ситуацию.
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