Дело ПриватБанка: в НБУ обещают не выселять 1+1 из офиса

Нацбанк опроверг сообщение о выселении Студии 1+1 из арендуемого помещения

Национальный банк Украины (НБУ) опровергает сообщение в СМИ о выселении Студии 1+1 из арендуемого помещения.



"Нацбанк не обращался ни к арендатору - телерадиокомпании Студия 1+1, ни к арендодателю - компании Подол Недвижимость с требованием освободить помещение по ул. Кирилловская, 23", - сообщает регулятор на официальном сайте.



НБУ расценивает распространение подобной манипулятивной и искаженной информации как попытку повлиять на решение в части погашения кредита, имущественным поручителем по которому является компания Подол Недвижимость.



НБУ напоминает, что нежилые помещения жилищно-офисного здания по ул. Кирилловская, 23 являются собственностью Подол Недвижимости. Эти помещения в 2014 году переданы в залог в обеспечение исполнения обязательств по кредиту, предоставленному Нацбанком ПриватБанку в 2009 году и 2014 году. Помещение в указанном здании у Подол Недвижимости арендует Студия 1+1, о чем заключен соответствующий договор аренды.



Ранее СМИ со ссылкой на решение Печерского районного суда Киева сообщили об аресте здания завода Биола, здания, которое арендует Студия 1+1, а также самолета Boeing по делу хищения средств из ПриватБанка.



Вчера стало известно, что Печерский суд арестовал зерновой терминал Бориваж в Одесской области, принадлежащий компании Агротерминал Логистик, конечным бенефициаром которой является Игорь Коломойский. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках уголовного производства в отношении 19 млрд грн рефинансирования НБУ для ПриватБанка.



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