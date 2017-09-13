 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.94  26.26   EUR:  30.87  31.50
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Дело ПриватБанка: в НБУ обещают не выселять 1+1 из офиса

13.09.2017 12:36
Нацбанк опроверг сообщение о выселении Студии 1+1 из арендуемого помещения
Фото: 1plus1.net

Национальный банк Украины (НБУ) опровергает сообщение в СМИ о выселении Студии 1+1 из арендуемого помещения.

"Нацбанк не обращался ни к арендатору - телерадиокомпании Студия 1+1, ни к арендодателю - компании Подол Недвижимость с требованием освободить помещение по ул. Кирилловская, 23", - сообщает регулятор на официальном сайте.

НБУ расценивает распространение подобной манипулятивной и искаженной информации как попытку повлиять на решение в части погашения кредита, имущественным поручителем по которому является компания Подол Недвижимость.

НБУ напоминает, что нежилые помещения жилищно-офисного здания по ул. Кирилловская, 23 являются собственностью Подол Недвижимости. Эти помещения в 2014 году переданы в залог в обеспечение исполнения обязательств по кредиту, предоставленному Нацбанком ПриватБанку в 2009 году и 2014 году. Помещение в указанном здании у Подол Недвижимости арендует Студия 1+1, о чем заключен соответствующий договор аренды.

Ранее СМИ со ссылкой на решение Печерского районного суда Киева сообщили об аресте здания завода Биола, здания, которое арендует Студия 1+1, а также самолета Boeing по делу хищения средств из ПриватБанка.

Вчера стало известно, что Печерский суд арестовал зерновой терминал Бориваж в Одесской области, принадлежащий компании Агротерминал Логистик, конечным бенефициаром которой является Игорь Коломойский. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках уголовного производства в отношении 19 млрд грн рефинансирования НБУ для ПриватБанка.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров