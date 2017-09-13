Суд арестовал офис 1+1, здание завода Биола и самолет Boeing

Печерский районный суд Киева принял решение арестовать ряд объектов в деле о хищении средств ПриватБанка

По делу о хищении средств из ПриватБанка арестованы здание, которое арендует телерадиокомпания Студия 1+1, здание завода Биола в Днепре и самолет Boeing. Об этом сказано в решении Печерского районного суда Киева, которое опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Следствия установило, что должностные лица ПриватБанка в течение 2014 года завладели средствами Национального банка в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование.

Прокурор просил суд наложить арест на ряд объектов недвижимости принадлежащих ООО Гаджибей и ООО Подол Недвижимость (арендует Студия 1+1). Также в списке здание завода Биола в Днепре и самолет Boeing 767-300, который находится в собственности португальской Pennylane - Comercio Internacional LDA.

4 сентября Печерский районный суд Киева принял решение арестовать все указанное имущество.

28 августа суд разрешил следователю ГПУ провести осмотр здания в Киеве по улице Кирилловская, 23, где находится холдинг 1+1 Media.

Национальный банк заявляет, что не требовал от арендодателя выселить телерадиокомпанию Студия 1+1 из помещения в Киеве.

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