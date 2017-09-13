Украина может подать в суд на PwC по делу ПриватБанка
Украина не исключает возможности подачи судебного иска против украинского подразделения международной компании PwC для компенсации части расходов, связанных со спасением ПриватБанка. Об этом рассказал министр финансов Александр Данилюк пишет Reuters.
"Мы инвестировали так много денег налогоплательщиков в ПриватБанк, и мы ищем пути компенсировать убытки. Если PwC сыграла определенную роль, она должна нести ответственность за это", - сказал Данилюк.
Отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство подачу судебного иска против PwC, министр сказал, что ничего пока не подготовлено, но добавил: "На данный момент я просто не исключаю этого... не потому, что мы что-то готовим, а просто я понимаю значимость национализации и ответственность, которую мы на себя взяли".
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