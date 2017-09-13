Межбанк закрылся котировками доллара 26,08/26,11
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,04, максимальные - 26,08. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,07, максимальные - 26,11.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4512/0,4520, к закрытию котировки составили 0,4510/0,4518.
Торги по евро начались с котировок 31,1933/31,2240, к закрытию котировки составили 31,1499/31,1831.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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