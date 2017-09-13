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НБУ продлил 14 компаниям разрешение на аудит банков

13.09.2017 16:25
Нацбанк продлил срок действия разрешения на проведение аудита банков для 14 компаний
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) впервые продлил срок действия свидетельств о включении в Реестр аудиторских фирм, которые имеют право на проведение аудиторских проверок банков. Как сообщает НБУ на официальном сайте, срок продлили 14 аудиторским фирмам на пять лет.

В список входят следующие аудиторские компании: Аваль, Актив-Аудит, Бейкер Тилли Украина, Грантье, Эрнст энд Янг Аудиторские услуги, Кадастр-Аудит, КиевАудит, КПМГ Аудит, ПКФ Аудит-Финансы, Рада, РСМ Украина, Каупервуд, Делойт Энд Туш Юкрейниан Сервисез Компани и Респект.

Нацбанк напоминает, что с целью повышения качества проведения аудиторских проверок банков планируется ужесточить требования к аудиторским фирмам.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, аудит, Нацбанк
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