НБУ продлил 14 компаниям разрешение на аудит банков
Национальный банк Украины (НБУ) впервые продлил срок действия свидетельств о включении в Реестр аудиторских фирм, которые имеют право на проведение аудиторских проверок банков. Как сообщает НБУ на официальном сайте, срок продлили 14 аудиторским фирмам на пять лет.
В список входят следующие аудиторские компании: Аваль, Актив-Аудит, Бейкер Тилли Украина, Грантье, Эрнст энд Янг Аудиторские услуги, Кадастр-Аудит, КиевАудит, КПМГ Аудит, ПКФ Аудит-Финансы, Рада, РСМ Украина, Каупервуд, Делойт Энд Туш Юкрейниан Сервисез Компани и Респект.
Нацбанк напоминает, что с целью повышения качества проведения аудиторских проверок банков планируется ужесточить требования к аудиторским фирмам.
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