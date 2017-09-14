Швейцарцы покупают долю в банке Львов

В банке Львов сообщили, что подали документация в НБУ для согласования инвестиции нового стратегического акционера

Швейцарский инвестор responsAbility Participations AG обратился в Национальный банк Украины для согласования приобретения неконтрольного пакета акций банка Львов. Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка.

Вся необходимая документация подана в НБУ 12 сентября.

На конец июня 2017 года гражданину Исландии Марегиру Петурсону принадлежали 99,89% акций банка Львов.

"Господин Петурссон и ResponsAbility разделяют стремление стать ведущим поставщиком надежных и ориентированных на потребности клиентов финансовых услуг для малого и среднего бизнеса в Западной Украине", - сказано в сообщении банка.

Созданный в 1990 году банк Львов имеет более 20 отделений в Западной Украине и одно в Киеве. В 2006 году группа исландских компаний стали стратегическими инвесторами банка. Финансовое учреждение получило самую крупную исландскую инвестицию в Украине.

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