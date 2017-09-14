Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,52 коп - до 26,3095 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,12 грн, минимальный курс продажи - 26,18 грн.
Средний курс покупки евро упал на 10,80 коп и составляет 30,7860 грн, средний курс продажи упал - на 9,93 коп до 31,4620 грн. Продать евро дороже можно за 31,1 грн, купить дешевле - за 31,22 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 4,183 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,0 коп до 4,594 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,48 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,52 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,9670
|
26,3095
|
0,4183
|
0,4594
|
30,7860
|
31,4620
|
Медиана
|
26,0000
|
26,2950
|
0,4350
|
0,4600
|
30,7750
|
31,4250
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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