Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 14 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 0,53 коп до 25,9670 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,52 коп - до 26,3095 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,12 грн, минимальный курс продажи - 26,18 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,80 коп и составляет 30,7860 грн, средний курс продажи упал - на 9,93 коп до 31,4620 грн. Продать евро дороже можно за 31,1 грн, купить дешевле - за 31,22 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп и составляет 4,183 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,0 коп до 4,594 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,48 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,52 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9670 26,3095 0,4183 0,4594 30,7860 31,4620 Медиана 26,0000 26,2950 0,4350 0,4600 30,7750 31,4250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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