Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 14 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,90 коп до 25,9807 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,60 коп - до 26,2903 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,12 грн, минимальный курс продажи - 26,18 грн.

Средний курс покупки евро упал на 12,63 коп и составляет 30,7677 грн, средний курс продажи упал - на 14,70 коп до 31,4143 грн. Продать евро дороже можно за 31,1 грн, купить дешевле - за 31,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,196 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп до 4,598 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,48 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9807 26,2903 0,4196 0,4598 30,7677 31,4143 Медиана 26,0000 26,2600 0,4315 0,4600 30,7500 31,3950



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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