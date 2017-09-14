Котировки доллара на межбанке выросли до 26,14/26,175

В четверг, 14 сентября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,10/26,13*, к 12:00 составили 26,14/26,175

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,10, максимальные - 26,14. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,13, максимальные - 26,175.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4511/0,4522, к 12:00 котировки составили 0,4531/0,4539.



Торги по евро начались с котировок 31,0172/31,0528, к 12:00 котировки составили 31,1118/31,1534.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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