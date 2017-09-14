Межбанк закрылся котировками доллара 26,15/26,18

В четверг, 14 сентября, торги по доллару США открылись котировками 26,10/26,13, к закрытию котировки составили 26,15/26,18

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,10, максимальные - 26,16. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,13, максимальные - 26,19.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4511/0,4522, к закрытию котировки составили 0,4532/0,4543.

Торги по евро начались с котировок 31,0172/31,0528, к закрытию котировки составили 31,0792/31,1149.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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