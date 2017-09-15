НБУ ослабил гривню на 8 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 8 копеек

На 15 сентября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2616,2016 грн за $100;

3109,3556 грн за 100 евро;

4,5286 грн за 10 руб РФ.



На 14 сентября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2607,9643 грн за $100;

3124,0804 грн за 100 евро;

4,5224 грн за 10 руб РФ.



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