Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 15 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 7,40 коп до 26,0547 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,00 коп - до 26,3303 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,24 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,83 коп и составляет 30,8460 грн, средний курс продажи вырос - на 7,30 коп до 31,4873 грн. Продать евро дороже можно за 31,1 грн, купить дешевле - за 31,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,8 коп и составляет 4,214 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп до 4,615 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0547 26,3303 0,4214 0,4615 30,8460 31,4873 Медиана 26,0500 26,3000 0,4325 0,4600 30,9000 31,4900



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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