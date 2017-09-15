Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,00 коп - до 26,3303 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,24 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 7,83 коп и составляет 30,8460 грн, средний курс продажи вырос - на 7,30 коп до 31,4873 грн. Продать евро дороже можно за 31,1 грн, купить дешевле - за 31,25 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,8 коп и составляет 4,214 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп до 4,615 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,5 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,0547
|
26,3303
|
0,4214
|
0,4615
|
30,8460
|
31,4873
|
Медиана
|
26,0500
|
26,3000
|
0,4325
|
0,4600
|
30,9000
|
31,4900
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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