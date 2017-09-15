Межбанк закрылся котировками доллара 26,21/26,245

В пятницу, 15 сентября, торги по доллару США открылись котировками 26,17/26,20, к закрытию котировки составили 26,21/26,245

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,17, максимальные - 26,22. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,20, максимальные - 26,25.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4555/0,4563, к закрытию котировки составили 0,4546/0,4555.

Торги по евро начались с котировок 31,2077/31,2435, к закрытию котировки составили 31,3864/31,4257.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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