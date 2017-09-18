Официальные курсы банковских металлов на 18.09.2017

Нацбанк Украины установил на 18 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 347473,11 грн;

серебро - 4641,72 грн;

платина - 256998,98 грн;

палладий - 244673,52 грн.

Напомним, на 15 сентября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 346528,98 грн;

серебро - 4643,76 грн;

платина - 256911,00 грн;

палладий - 247754,29 грн.

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