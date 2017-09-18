Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 18 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,17 коп до 26,0663 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,70 коп - до 26,3373 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,18 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,17 коп и составляет 30,9477 грн, средний курс продажи вырос - на 6,00 коп до 31,5473 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,5 коп и составляет 4,219 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,611 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,54 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0663 26,3373 0,4219 0,4611 30,9477 31,5473 Медиана 26,1000 26,3250 0,4350 0,4600 31,0000 31,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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