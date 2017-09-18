Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В понедельник, 18 сентября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,19/26,23*, к 12:00 составили 26,17/26,21

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,17, максимальные - 26,19. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,21, максимальные - 26,23.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4545/0,4555, к 12:00 котировки составили 0,4543/0,4552.



Торги по евро начались с котировок 31,2630/31,3081, к 12:00 котировки составили 31,2432/31,2909.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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