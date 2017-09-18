На границе с Россией задержан фигурант дела о хищении средств НБУ
На границе с Российской Федерацией правоохранители задержали фигуранта дела по хищению средств рефинансирования Национального банка Украины (НБУ). Об этом Служба безопасности Украины сообщает на официальном сайте.
Подозреваемый причастен к выведению более 510 млн грн из одного из банков. Вместе с сообщниками он также присвоил 35 млн грн рефинансирования НБУ.
Кроме того, подозреваемый заключил от имени банка ряд мнимых сделок, по которым учреждение было доведено до неплатежеспособности, отмечает СБУ. "После признания банка банкротом расчеты со вкладчиками осуществлял Фонд гарантирования вкладов физических лиц за счет бюджетных средств в сумме 540 млн грн", - говорится в сообщении.
Фигуранта дела объявили в розыск, более трех лет ему удавалось скрываться. Сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали злоумышленника на пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области при попытке выехать из Украины с паспортом гражданина страны-агрессора.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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