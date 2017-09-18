Процентные ставки по депозитам упали

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 18.09.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 18.09.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки по по депозитам Альфа-Банк, БМБанк, МегаБанк, ПИН Банк, ПУМБ, УкрсоцБанк и Райффайзен Банк Аваль.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам на срок 3 до 6 месяцев (на 0,19 п.п. до 11,89%). Вклады сроком до 1 месяца подешевели на 0,17 п.п. до 8,27% годовых. Сбережения на период и от 6 до 12 месяцев опустили доходность на 0,09 п.п. до 12,5% годовых. Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,04 п.п. до 9,75% годовых. Вклады свыше года подешевели на 0,02 п.п. и предлагают 12,53% годовых. Стоимость бессрочных сбережений по-прежнему составляет 7,57% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США снизилась для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,07 п.п. до 2,39%). Синхронно снизили стоимость вклады периодом от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 3,09% и до 3,44% годовых соответственно). Без изменений осталась доходность бессрочных сбережений (1,06%), депозитов сроком до 1 месяца (1,23%) и 1 до 3 месяцев (1,51%).

Средняя процентная ставка в евро максимально упала для вкладов сроком свыше 12 месяцев (на 0,04 п.п. до 2,48%). Синхронно, на 0,02 п.п. опустилась доходность депозитов периодом от 3 до 6 месяцев (1,51%) и от 6 до 12 месяцев (2,13%). Без изменений остались бессрочные сбережения (0,76%), вклады периодом 1 месяца (0,95%) и от 1 до 3 месяцев (0,99%).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 18.09.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,57% 8,27% 9,75% 11,89% 12,50% 12,53% USD 1,06% 1,23% 1,51% 2,39% 3,09% 3,44% EUR 0,76% 0,95% 0,99% 1,51% 2,13% 2,48%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 143 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 18.09.17

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