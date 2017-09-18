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Процентные ставки по депозитам упали

18.09.2017 13:04
Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 18.09.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились для всех валют. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 18.09.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки по по депозитам Альфа-Банк, БМБанк, МегаБанк, ПИН Банк, ПУМБ, УкрсоцБанк и Райффайзен Банк Аваль.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально упала по депозитам на срок 3 до 6 месяцев (на 0,19 п.п. до 11,89%). Вклады сроком до 1 месяца подешевели на 0,17 п.п. до 8,27% годовых. Сбережения на период и от 6 до 12 месяцев опустили доходность на 0,09 п.п. до 12,5% годовых. Депозиты периодом от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,04 п.п. до 9,75% годовых. Вклады свыше года подешевели на 0,02 п.п. и предлагают 12,53% годовых. Стоимость бессрочных сбережений по-прежнему составляет 7,57% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США снизилась для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,07 п.п. до 2,39%). Синхронно снизили стоимость вклады периодом от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 3,09% и до 3,44% годовых соответственно). Без изменений осталась доходность бессрочных сбережений (1,06%), депозитов сроком до 1 месяца (1,23%) и 1 до 3 месяцев (1,51%).

Средняя процентная ставка в евро максимально упала для вкладов сроком свыше 12 месяцев (на 0,04 п.п. до 2,48%). Синхронно, на 0,02 п.п. опустилась доходность депозитов периодом от 3 до 6 месяцев (1,51%) и от 6 до 12 месяцев (2,13%). Без изменений остались бессрочные сбережения (0,76%), вклады периодом 1 месяца (0,95%) и от 1 до 3 месяцев (0,99%).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 18.09.17

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3 месяцев

от 3 до 6 месяцев

от 6 до 12 месяцев

от 12 месяцев

UAH

7,57%

8,27%

9,75%

11,89%

12,50%

12,53%

USD

1,06%

1,23%

1,51%

2,39%

3,09%

3,44%

EUR

0,76%

0,95%

0,99%

1,51%

2,13%

2,48%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 143 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 18.09.17

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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