К закрытию межбанка доллар подешевел на 5 копеек

В понедельник, 18 сентября, торги по доллару США открылись котировками 26,19/26,23, к закрытию котировки составили 26,14/26,17

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,14, максимальные - 26,19. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,17, максимальные - 26,23.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4545/0,4555, к закрытию котировки составили 0,4514/0,4525.

Торги по евро начались с котировок 31,2630/31,3081, к закрытию котировки составили 31,2582/31,2914.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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